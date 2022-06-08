Волгоград, , 14:29 — REGNUM Авиационную бомбу обнаружили строители во время земляных работ в Советском районе Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе регионального управления МЧС.

Авиабомба ФАБ-250 Https://34.mchs.gov.ru

На боеприпас времён Великой Отечественной войны рабочие наткнулись на улице Электролесовской. Спасатели определили в находке фугасную авиационную бомбу весом 250 кг.

Специалисты пиротехнического расчёта Донского спасательного центра МЧС России 8 июня вывезли опасную находку и уничтожили путём подрыва.