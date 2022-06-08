Москва, , 13:42 — REGNUM Координаты массового захоронения мирных жителей на Украине найдены в дневнике наёмника из Великобритании Эндрю Хилла, сообщает 8 июня РИА Новости.

Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В дневнике указаны координаты 50.521 318; 30.204 626.

«Восток или юг. Массовое захоронение 280 мирных граждан», — говорится в подписи.

На этой же странице британец жалуется на отсутствие дохода и заканчивающиеся сбережения.

Место, указанное наёмником, находится между населёнными пунктами Ирпень и Буча в Киевкой области Украины. Корреспондент агентства предполагает, что место находится на улице Вокзальной в Ирпене.

Эндрю Хилл попал в плен в ходе специальной военной операции России на Украине.