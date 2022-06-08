Москва, 8 июня, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Торжественное открытие выставки «Графика народов Севера» состоялось 2 июня в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в Москве. На открытии присутствовали художники-лауреаты всероссийского конкурсного отбора, чьи работы представлены на выставке, команда организаторов проекта, фонда «Искусство наций», во главе с его президентом Александром Шадриным, а также приглашенные гости, среди которых была Шончалей Ховенмей. Северная шаманка выступила с балладой о героях-художниках в хакасском стиле горлового пения «хай». В ходе мероприятия состоялось награждение победителей конкурса — были вручены дипломы и памятные подарки.

PR-отдел фонда «Искусство наций» В Москве открылась выставка «Графика народов Севера»

PR-отдел фонда «Искусство наций» В Москве открылась выставка «Графика народов Севера»

Увидеть северное сияние, познакомиться с героями легенд и влюбиться в бескрайние снежные просторы Русского Севера можно до 3 июля на выставке «Графика народов Севера» на ВДНХ, в павильоне «Рабочий и колхозница».

В рамках выставки в июне пройдет серия лекций, мастер-классов. На выставке проходят бесплатные экскурсии. Следите за новостями на сайте.