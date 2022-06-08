Шахты, Ростовская область, 8 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Ростовской области отдых на пляже в посёлке 20 лет РККА в Шахтах закончился трагедией. В пруду утонул 12-летнйи мальчик. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава администрации города Андрей Ковалев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пруд

«Сегодняшний день [7 июня] стал трагедией для семьи 12-летнего шахтинца, отдыхавшего с друзьями на пляже в посёлке 20 лет РККА. Мне искренне жаль, что ни исправить, ни вернуть уже ничего нельзя. Моё сочувствие и соболезнование родным ребёнка», — написал он.

Родителей призывают не оставлять детей на воде одних. Это может привести к трагедии.