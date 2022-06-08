Ижевск, 8 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В голосовании по выбору объектов благоустройства в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Удмуртии приняли участие около 65 тыс. человек. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в своем telegram-канале.

telegram-канал главы Удмуртии Александр Бречалова Один из проектов благоустройства в Удмуртии

Так, в 2023 году работу будут проводиться в парке «Березовая роща» в Ижевске, на площади у КСЦ «Победа» в Глазове, на площади «200 лет Сарапулу», в воткинском сквере по улице Юбилейной, на территории общественного пространства рядом с храмом Иоанна Богослова в Игре, в парке деревянных скульптур в Уве, а также в «Детском парке» в Можге.

Всего в 2023 году на территории региона по всем программам будет благоустроено почти 90 парков, скверов, общественных пространств и дворов.

«Спасибо жителям за активное участие, волонтерам — за координацию проекта и помощь», — заключил Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийское голосование по выборам объектов, которые благоустроят в рамках программы проводилось в период с 15 апреля по 30 мая.