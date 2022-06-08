Санто-Доминго, 8 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В общей сложности 75 доминиканцев, отбывавших наказание за различные преступления в США, прибыли на родину. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Доминиканская Республика

Осуждённые в США доминиканцы прибыли в аэропорт Лас Америкас в сопровождении федеральных агентов, которые передали их сотрудникам Главного управления по иммиграции и контролю за наркотиками и Специализированному корпусу безопасности аэропорта.

Самолет компании Swift Air LLC прилетел из Александрии (США) через Порт-о-Пренс (Гаити).

Это уже второй случай в 2 022 году, когда рейс с депортированными лицами делает остановку в аэропорту соседней страны, прежде чем приземлиться в столице.