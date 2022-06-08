Ульяновск, 8 июня, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области в результате столкновения двух машин пострадали пять человек, в том числе оба водителя. Об этом сообщает УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло вечером 7 июня на трассе Димитровград — Чувашский Сускан в Мелекесском районе. По предварительным данным правоохранителей, водитель «Форда Куга» не справился с управлением и вылетел на «встречку», где столкнулся с «Ладой Грантой».

По данным полиции, в аварии пострадали пять человек. В результате ДТП госпитализированы водитель «Жигулей» и двое пассажиров. Водитель иномарки и пассажирка после оказания помощи в больнице отпущены домой.

Всего за сутки, 7 июня, в Ульяновской области зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, ещё шестеро получили различные травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в Майнском районе Ульяновской области вынесен приговор по делу о гибели в ДТП матери и её малолетнего ребёнка. Водитель получил 4,5 года колонии.

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