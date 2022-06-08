Нур-Султан, , 13:38 — REGNUM В ряде населённых пунктов Северо-Казахстанской области Казахстана лошади начали массово заражаться неизвестной болезнью. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24».

Лошади арабской породы разного окраса Александр Погожев © ИА REGNUM

«У них кашель уже больше недели. Выделяется слизь из носа. Непонятно ничего. Может это опасная болезнь, может простуда из-за перепадов погоды. Мы не знаем», — рассказал журналистам один из пастухов.

Пастухи сообщили властям, что изолировали заболевших лошадей. Заместитель главы Есильского района области Александр Кравчук заявил, что ветеринары, осмотрев лошадей, решили, что это — простуда. При этом, по данным журналистов, с подобным заболеванием специалисты столкнулись впервые.

Сообщается, что у больных животных взяли образцы для проведения лабораторных исследований. Их планируется завершить через две недели. Пока в населённых пунктах, где болеют лошади, временного запрещено забивать скот и продавать мясо.

Напомним, ранее в ряде СМИ сообщили, что в Казахстане находятся биолаборатории США. Известно, что в республике строится новая американская лаборатория с четвёртой (максимальной) степенью защиты. На западе страны фермеры с начала года жалуются на распространение неизвестной болезни, от которой иногда умирает скот.