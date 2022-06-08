Астана, 8 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В ряде населённых пунктов Северо-Казахстанской области Казахстана лошади начали массово заражаться неизвестной болезнью. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24».

Александр Погожев ИА REGNUM Лошади арабской породы разного окраса

«У них кашель уже больше недели. Выделяется слизь из носа. Непонятно ничего. Может это опасная болезнь, может простуда из-за перепадов погоды. Мы не знаем», — рассказал журналистам один из пастухов.

Пастухи сообщили властям, что изолировали заболевших лошадей. Заместитель главы Есильского района области Александр Кравчук заявил, что ветеринары, осмотрев лошадей, решили, что это — простуда. При этом, по данным журналистов, с подобным заболеванием специалисты столкнулись впервые.

Сообщается, что у больных животных взяли образцы для проведения лабораторных исследований. Их планируется завершить через две недели. Пока в населённых пунктах, где болеют лошади, временного запрещено забивать скот и продавать мясо.

Напомним, ранее в ряде СМИ сообщили, что в Казахстане находятся биолаборатории США. Известно, что в республике строится новая американская лаборатория с четвёртой (максимальной) степенью защиты. На западе страны фермеры с начала года жалуются на распространение неизвестной болезни, от которой иногда умирает скот.