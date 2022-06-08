Сеул, 8 июня, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел 8 июня видео встречу с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, с которым обсудил двусторонние отношения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Глава Южной Кореи сообщил, что Сеул намерен укреплять сотрудничество с Ассоциацией Юго-Восточной Азии, а также с Вьетнамом, который выступает мостом между Южной Кореей и странами АСЕАН.

Юн Сок Ёль выразил обеспокоенность ракетными пусками КНДР, а также призвал Вьетнам работать вместе над возвращением Пхеньяна за стол переговоров.

Два лидера сошлись во мнении относительно того, что отношения между странами стали более прочными. Нгуен Фу Чонг также пригласил Юн Сок Ёля во Вьетнам.