Химки, Московская область, , 17:48 — REGNUM Повесть обозревателя ИА REGNUM Платона Беседина о Донбассе стала одним из лауреатов первого сезона Литературной премии имени Александра Казинцева. Торжественная церемония вручения состоялась в Шолоховском центре Союза писателей России 5 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы конкурса.

Платон Беседин © Из личного архива Платона Бесседина

В номинации «Проза» были отмечены повесть Беседина «Донбасский проект» и роман «Кропаль», автором которого является Женя Декина из Московской области. Повесть Платона представляет собой историю чиновника, отвечающего за так называемый «Донбасский проект», его успеха и падения.

Всего по разным номинациям на премию поступило почти 600 заявок, а в шорт-лист вошли 36 молодых литераторов. Размер призового фонда составил 150 тыс. рублей.

Всероссийская литературная премия им. А. И. Казинцева для писателей, поэтов и критиков была учреждена в 2021 году. Её учредителями выступили Союз писателей России, журнал «Наш современник» и фонд «Дорога жизни». Конкурс назван в честь Александра Казинцева, который был выдающимся русским поэтом, журналистом и критиком. Он 40 лет проработал в журнале «Наш современник». Его перу принадлежит ряд книг, среди которых «Новые политические мифы», «На что мы променяли СССР? Симулякр, или Стекольное царство», «Россия над бездной. Дневник современника 1991–1996» и другие.