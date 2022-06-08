Москва, 8 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Законопроект о наказании за ЛГБТ-пропаганду запрещает в принципе пропаганду нетрадиционных сексуальных связей, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил соответствующие поправки в КоАП в профильный комитет для подготовки к рассмотрению.

Законопроект об административных штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений внесло в Госдуму Заксобрание Севастополя 7 июля. Максимальный штраф составит для юрлиц 10 млн рублей, для физлиц — 500 тыс. рублей.

Предлагается наказывать за любую пропаганду ЛГБТ, а не только за пропаганду среди детей, как сейчас.