Екатеринбург, 8 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 излечились ещё 169 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 8 июня болезнь победили уже 432 955 человек. Подтверждено 445 433 случая заражения коронавирусом, из которых 110 за прошедшие сутки.

Число летальных исходов от COVID-19 в регионе достигло 10 750. По причине коронавирусной инфекции за прошедшие сутки скончались два человека.