Анкара, , 13:35 — REGNUM Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает продуктивными переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровы, которые прошли в Анкаре. Он заявил об этом 8 июня на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из РФ.

Мевлют Чавушоглу Foreign and Commonwealth Office

«Мы провели продуктивные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине и региональные вопросы. Мы видим, что есть фундамент для возобновления переговорного процесса между РФ и Украиной», — сказал он.

Также Чавушоглу добавил, что в ходе переговоров стороны провели обсуждение ситуации в Сирии, Афганистане и Ливии, и уточнил, что Анкара придает особое значение территориальной целостности Сирии, однако в этой стране для Турции «есть сложности».

При этом глава турецкого МИД добавил, что также Анкара готова внести свой вклад в возобновление переговоров между Россией и Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что во время во время переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу они провели обсуждение подготовки очередной встречи двух стран на высшем уровне в рамках девятого заседания Совета сотрудничества высшего уровня.