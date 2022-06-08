Курган, , 13:34 — REGNUM В Курганской области за сутки на 8 июня с коронавирусной инфекцией госпитализированы девять человек, выписаны по выздоровлению 10 курганцев. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус. Курганская область Vk.com/covid19_kurgan

Всего за сутки выявлен 21 заражённый коронавирусом курганец. Это на двух человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 8 июня выявлено 104 744 случая заражения коронавирусом, выздоровели 102 777 человек, скончались 1 437 пациентов (на одного человека больше, чем днём ранее).

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