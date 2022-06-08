Курган, 8 июня 2022, 13:34 — REGNUM В Курганской области за сутки на 8 июня с коронавирусной инфекцией госпитализированы девять человек, выписаны по выздоровлению 10 курганцев. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».
Всего за сутки выявлен 21 заражённый коронавирусом курганец. Это на двух человек больше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в Курганской области на 8 июня выявлено 104 744 случая заражения коронавирусом, выздоровели 102 777 человек, скончались 1 437 пациентов (на одного человека больше, чем днём ранее).
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