Курган, 8 июня, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 8 июня с коронавирусной инфекцией госпитализированы девять человек, выписаны по выздоровлению 10 курганцев. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Vk.com/covid19_kurgan Коронавирус. Курганская область

Всего за сутки выявлен 21 заражённый коронавирусом курганец. Это на двух человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 8 июня выявлено 104 744 случая заражения коронавирусом, выздоровели 102 777 человек, скончались 1 437 пациентов (на одного человека больше, чем днём ранее).