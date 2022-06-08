Кито, , 13:33 — REGNUM Минздрав Эквадора открыл по всей стране пункты вакцинации для ревакцинации от COVID-19. Об этом пишет Prensa Latina.

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Согласно заявлению министерства, вакцина доступна для людей в возрасте от 18 до 49 лет, у которых уже прошло пять месяцев после третьей дозы или первой ревакцинации. Группы, считающиеся уязвимыми, могут получить доступ к текущему этапу программы, начиная с четвертого месяца после последней прививки.

Пожилые люди, люди с умеренной или тяжелой иммунодепрессией, пожарные, полицейские, военные, работники здравоохранения, образования, маломобильные граждане, заключенные, сборщики мусора, представители стратегических отраслей, пациенты с хроническими заболеваниями, инвалидностью, ВИЧ — вот лишь некоторые из категорий для вакцинации.

«Это укрепляет иммунитет, предотвращает серьезные заболевания или смертность и поддерживает экономическое и социальное восстановление», — говорится в заявлении.