* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:33 — REGNUM Аджмал Хакики, афганский блогер, публикующих видеоролики на видеохостинговой платформе, и трое его коллег арестованы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за богохульство. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Арест Victor

Разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердила факт ареста, обнародовав их признательные показания.

Аджмал Хакики, который также является афганской моделью, заявил в своём признании, что республика поддерживала его в пропаганде проституции и иностранной культуры. На видео он, по-видимому, читает свои признания по заранее написанному тексту, и заявляет, что оскорбил святыни и готов принять любое решение суда талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он также говорит, что использовал психически больного человека по имени Гулям Сахи для продвижения своей страницы на видеохостинге.

На видео показаны Аджмал Хакики и двое его коллег, одетые в специальную одежду заключённых. Но другой его коллега, Гулям Сахи, не одет подобным образом.

Необходимо отметить, что ранее в своём видео эти люди исполнили аят из Корана в виде песни, что вызвало такую реакцию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).