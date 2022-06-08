Махачкала, , 13:33 — REGNUM В Дагестане в 2022 году планируется провести работы по ремонту автодорог и мостов на общую сумму свыше 11 млрд рублей. Об этом сообщил глава минтранса Дагестана Джамбулат Салавов.

Дорога Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«За счет указанных средств на этот год планируется также обеспечить ввод дорог строительством и реконструкцией — 52,8 км, ремонт дорог — 308 км, содержание дорог – 7,589 тыс. км, ремонт муниципальных дорог – 193,3 км», — приводит ТАСС слова министра.

По его словам, из данной суммы 1,2 млрд рублей станут средствами федерального бюджета. Ранее, в 2021 году, бывший врио главы минтранса Дагестана Ширухан Гаджимурадов рассказал, что «11 млрд рублей ежегодно предусматриваются в бюджете республики на развитие, строительство, ремонт и реконструкцию дорог республики».