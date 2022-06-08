Махачкала, 8 июня, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Дагестане в 2022 году планируется провести работы по ремонту автодорог и мостов на общую сумму свыше 11 млрд рублей. Об этом сообщил глава минтранса Дагестана Джамбулат Салавов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорога

«За счет указанных средств на этот год планируется также обеспечить ввод дорог строительством и реконструкцией — 52,8 км, ремонт дорог — 308 км, содержание дорог – 7,589 тыс. км, ремонт муниципальных дорог – 193,3 км», — приводит ТАСС слова министра.

По его словам, из данной суммы 1,2 млрд рублей станут средствами федерального бюджета. Ранее, в 2021 году, бывший врио главы минтранса Дагестана Ширухан Гаджимурадов рассказал, что «11 млрд рублей ежегодно предусматриваются в бюджете республики на развитие, строительство, ремонт и реконструкцию дорог республики».