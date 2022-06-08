Косулино, Свердловская область, 8 июня, 2022, 13:55 — ИА Регнум. На Среднем Урале подрядная организация оштрафована за срыв сроков строительства пожарного депо. Сумма штрафа составила 12,3 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Greatlakescomputer.com Штраф

Следствие установило, что подрядчик не исполнял условия договора, заключённого в июле 2020 года. Подрядная организация должна была завершить строительство пожарного депо в селе Косулино Белоярского района Свердловской области за 12 месяцев, в июле 2021 года, однако объект не был введён в эксплуатацию, а его готовность составляют всего 74%. При этом дополнительном соглашении о продлении сроков строительства не заключалось.

Суд оштрафовал организацию на 12,3 млн рублей и постановил завершить строительство объекта. Решение не вступило в законную силу.