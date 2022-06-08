Ярославль, , 13:32 — REGNUM В Ярославле прорабатывают вопрос о строительстве второй мечети. Об этом сообщил заместитель мэра города Вячеслав Гаврилов.

Мечеть в Ярославле city-yaroslavl.ru

Ранее тема поднималась на заседании муниципалитета, когда один из депутатов заявил, что городу нужна еще одна мечеть, кроме существующей на улице Победы. Теперь депутаты поинтересовались у заместителя мэра Ярославля Вячеслава Гаврилова, насколько актуально появление второй мечети.

«У нас было обсуждение на ряде площадок этого вопроса. Он получил определенное развитие, быстрого решения не имеет. Сейчас определенные рабочие консультации проводятся. Сейчас вопрос обозначен на ряде профильных совещаний на уровне региона. Был свидетелем этих обсуждений за последние недели. Предлагаю не в публичном пространстве вопрос вести, его нужно серьезно проработать. Это не просто земельно-градостроительный вопрос. Это вопрос в том числе общественно-политический. Основные заинтересанты этот вопрос обозначают на нужных площадках, он в работе находится», — заявил Вячеслав Гаврилов.

Несколько лет назад в публичном пространстве уже обсуждалось выделение земли под вторую мечеть в Дзержинском районе Ярославля, но тогда вопрос был снят из-за протестов жителей. Сейчас председатель муниципалитета Артур Ефремов согласился с доводами представителя мэрии, что данную тему пока лучше оставить вне публичной сферы. «Сначала кабинетные совещания, а потом информирование населения», — подчеркнул председатель муниципалитета.