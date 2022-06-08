В Ярославле вопрос о второй мечети вывели из публичного пространства
Ярославль, 8 июня, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Ярославле прорабатывают вопрос о строительстве второй мечети. Об этом сообщил заместитель мэра города Вячеслав Гаврилов.
Ранее тема поднималась на заседании муниципалитета, когда один из депутатов заявил, что городу нужна еще одна мечеть, кроме существующей на улице Победы. Теперь депутаты поинтересовались у заместителя мэра Ярославля Вячеслава Гаврилова, насколько актуально появление второй мечети.
Несколько лет назад в публичном пространстве уже обсуждалось выделение земли под вторую мечеть в Дзержинском районе Ярославля, но тогда вопрос был снят из-за протестов жителей. Сейчас председатель муниципалитета Артур Ефремов согласился с доводами представителя мэрии, что данную тему пока лучше оставить вне публичной сферы. «Сначала кабинетные совещания, а потом информирование населения», — подчеркнул председатель муниципалитета.