Саратов, 8 июня, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Саратовской области ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. В регионе объявлен желтый уровень опасности, сообщает 8 июня ГУ МЧС России по Саратовской области.

ИА REGNUM Жара

До 10 июня местами по области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс), уточнили в ведомстве.

Ночью 9 июня в Саратовской области прогнозируется переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный порывами до 14 м/с. Температура воздуха составит +8…+13 градусов. Днем преимущественно без осадков, воздух прогреется до +26 °C.

ИА REGNUM напоминает, в саратовских лесхозах сформировано 25 групп пожаротушения численностью 257 человек, в том числе 150 лесных пожарных.

Читайте также: В Саратовской области увеличили финансирование мер по борьбе с пожарами