Уфа, 8 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Новую детскую поликлинику в башкирском городе Баймак намерены открыть в марте 2023 года. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Поликлиника

Сообщается, что глава республики Радий Хабиров в режиме видеоконференции принял участие в приёме граждан, который провёл полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Отмечается, что в приёмную президента России Владимира Путина поступило обращение, которое касалось возведения детской поликлиники в Баймаке. В настоящее время в этом городе детская консультация работает на базе Баймакской центральной городской больницы.

Хабиров напомнил, что новую трехэтажную поликлинику площадью 5,8 тысячи кв. метров возводят в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

"Мы приняли решение о строительстве детской поликлиники в Баймаке два года назад. В городе очень хороший коллектив врачей, но условия их работы и приёма юных пациентов оставляют желать лучшего. С открытием в марте 2 023 года нового здания мы значительно улучшим доступность и качество медицинской помощи», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Он также отметил, что медучреждение оснастят всем необходимым оборудованием, часть которого уже приобретено.