Баку, , 13:25 — REGNUM Правительство Азербайджана планирует возобновить производство вина на подконтрольной Баку территории Нагорного Карабаха. Об этом 8 июня сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на источники.

Бутылки с вином

«Подготовлен инвестиционный проект, который предполагает создание винных заводов для производства 1,6 млн условных бутылок. Для реализации проекта планируется привлечь инвесторов», — сказал журналистам собеседник.

Он отметил, что в регионе есть готовые виноградники площадью 131 гектар, также планируется засадить виноградом еще 356,3 гектара. Государство поддержит начинание, предоставив льготный кредит и субсидии на создание виноградников.

«Реализация проекта позволит восстановить бренд «Агдамское вино» и организовать поставки продукции на российский рынок», — добавил источник.

Стоит отметить, что в Азербайджане с 2008 года государство начало поддерживать развитие виноделия. В августе 2019 года в стране прошёл первый Азербайджанский фестиваль винограда и вина.