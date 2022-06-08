Тункинский район, Бурятия, 8 июня, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Тункинском районе Бурятии в рамках межрегионального чемпионата табунщиков «Буряад мориной соло» намерены возродить необычный вид состязаний. Об этом сообщает портал «КП».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Лошадь

Участники будут состязаться в национальных видах спорта — скачках, конной стрельбе из лука, борьбе на лошадях, а также ловле коня арканом.

Однако наибольшее внимание зрителей, как ожидается, привлечёт своеобразный конкурс песен. Только хвалебную оду спортсмены будут петь своим лошадям. Победителем считается тот, кто своим пением заставит коня прослезиться или даже заплакать.

По словам организатора фестиваля Саяна Шожоева, в древности после долгой дороги кочевники были обязаны окропить скакуна молоком, а затем спеть ему благодарственную оду.

«В переводе с бурятского языка, ода начиналась с таких слов: «Пусть все будет хорошо в нашем мире». Потом по тексту кочевник восхвалял скакуна. Напевал, что у того самые зоркие глаза, густая грива, белоснежные зубы, что он самый сильный. Жеребец слушал это и в конце песни пускал слезу. Это означало, что животное приняло слова благодарности», — отметил он.