Суровикино, Волгоградская область, , 13:35 — REGNUM Следователи обнаружили новые факты в убийстве 18-летней жительницы города Суровикино Волгоградской области. Подозреваемый надругался над жертвой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе СУ СК по региону.

Следственные действия Kaluga.sledcom.ru

По первой версии, которую озвучил на допросе подозреваемый, он в состоянии алкогольного опьянения избил девушку за некачественную уборку, а увидев, что она скончалась — вывез её тело и сбросил его в реку. После того, как тело погибшей было обнаружено, выяснились, что девушка была подвергнута сексуальному насилию, а затем задушена.

Злоумышленнику предъявлено обвинение, он заключён под стражу.

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