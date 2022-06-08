Суровикино, Волгоградская область, 8 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Следователи обнаружили новые факты в убийстве 18-летней жительницы города Суровикино Волгоградской области. Подозреваемый надругался над жертвой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе СУ СК по региону.

Kaluga.sledcom.ru Следственные действия

По первой версии, которую озвучил на допросе подозреваемый, он в состоянии алкогольного опьянения избил девушку за некачественную уборку, а увидев, что она скончалась — вывез её тело и сбросил его в реку. После того, как тело погибшей было обнаружено, выяснились, что девушка была подвергнута сексуальному насилию, а затем задушена.

Злоумышленнику предъявлено обвинение, он заключён под стражу.