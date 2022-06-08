Новосибирск, 8 июня, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 8 июня, за прошедшие сутки было зарегистрировано 3 295 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

Отметим, что по данным на 7 июня, за сутки из-за ОРВИ зарегистрировано 489 обращений.

При этом на территории региона сделано уже 4 583 257 тестов на коронавирус. Зарегистрировано 258 974 случая заражения коронавирусом, 252 431 человек выписан, умерли 5 676 пациентов.

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