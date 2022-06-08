Хартум, 8 июня, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Губернатор провинции Красное море в Судане подал прошение об отставке после многотысячных акций протеста. Об этом сообщает Al-Hadath.

M.Saleh Протесты в Судане

По данным журналистов, 8 июня глава Суданского суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан подписал прошение об отставке губернатора, призвав жителей провинции прекратить беспорядки.

Ранее местные племенные организации заблокировали работу всех административных зданий в провинции. Также, протестующие перекрыли ряд трасс, через которые осуществляется торговое сообщение между Суданом и внешним миром.

Забастовщики приветствовали решение об отставке губернатора и пообещали свернуть акции протеста в ближайшее время.