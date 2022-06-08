Тирасполь, , 13:21 — REGNUM Главный тренер тираспольского футбольного клуба «Шериф» Юрий Вернидуб покинул свой пост. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба клуба.

Болельщики «Шерифа» Bloodyritual

Отмечается, что сотрудничество прекращено по взаимному согласию сторон.

«Коллектив ФК «Шериф» благодарит тренера за вклад в развитие нашего клуба и желает ему дальнейших успехов в профессиональной карьере», — говорится в сообщении.

Вернидуб возглавил «Шериф» зимой 2021 года. Под его руководством команда вышла в групповой этап Лиги чемпионов, в котором сыграла с «Реалом», «Миланом» и «Шахтёром». «Шериф» занял третье место в группе и вышел в 1/16 финала Лиги Европы, где уступил португальской «Браге» в серии послематчевых пенальти.