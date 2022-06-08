Анкара, 8 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во время переговоров провели обсуждение подготовки очередной встречи между двумя странами на высшем уровне в рамках девятого заседания Совета сотрудничества высшего уровня. Об этом 8 июня заявил глава МИД РФ на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров со своим турецким коллегой.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

Как указал Лавров, стороны в ходе переговоров обсудили график предстоящих политических контактов на разных уровнях между правительствами двух стран и в других форматах

«Конечно же, говорили о том, как идет подготовка очередной встречи на высшем уровне в рамках девятого заседания Совета сотрудничества высшего уровня», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на сегодняшний день процесс перехода Россией и Турцией на национальные валюты в проведении взаимных расчетов находится в »продвинутой стадии».