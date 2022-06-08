Новосибирск, 8 июня, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 8 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализирован 661 пациент, в том числе два ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 56 новых носителей коронавируса. За это же время 91 человек выписан с выздоровлением. Летальных случаев не зарегистрировано. В реанимации находятся 87 человек, на ИВЛ — 14 новосибирцев.

Всего в регионе выявлено 258 974 случая заражения коронавирусом, 252 431 пациент выписан с выздоровлением, умерли 5 676 человек.