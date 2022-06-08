Нальчик, 8 июня, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии попали под подозрение в хищении бюджетных денежных средств четверо сотрудников отдела культуры в Терском районе. Злоумышленники присвоили более 2,3 млн рублей. Однако этот факт был выявлен сотрудниками регионального управления ФСБ.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Деньги

Похищенные денежные средства начислялись в качестве поощрений за работу в виде премий. Хищения совершались в течение девяти лет.

«Установлено, что с января 2012 по декабрь 2020 года один из руководителей и сотрудники учреждения, используя свое служебное положение, незаконно начисляли себе заработную плату и премии сверх нормы оплаты труда. Ущерб от их противоправной деятельности составил более 2,3 млн рублей», — приводит слова представителя пресс-службы УФСБ «Интерфакс-Юг».

В настоящее время все четверо стали фигурантами уголовного дела о присвоении денежных средств с использованием служебного положения, совершенном в составе организованной группы в особо крупном размере.