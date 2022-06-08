Москва, 8 июня, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Нефть марки Brent подорожала чуть более чем на 0,5% на торгах 7 июня, завершив день за пределами уровня $120 за баррель, заявил корреспонденту руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Pixabay.com Добыча нефти

«Сегодня, 8 июня, восходящий уклон сохраняется, и Brent снова штурмует отметку $121 за баррель, повышаясь с начала дня на 0,3%.

Бычий настрой на рынке черного золота остается в силе на фоне превалирующего интереса к риску на мировых фондовых площадках. Впрочем, динамика акций выглядит неустойчиво, что затрудняет подъем рисковых активов в целом.

Торговые диапазоны сужаются по мере приближения ключевых событий недели — заседания ЕЦБ и публикации отчета по инфляции в США, которые могут по касательной задеть и рынок нефти.

Сдерживающим нефть фактором также служит вчерашний отчет API, отразивший увеличение запасов сырой нефти в США на 1,8 млн баррелей, тогда как запасы бензина и дистиллятов на прошлой неделе выросли на 1,8 млн и 3,4 млн баррелей соответственно.

Если официальный отчет минэнерго США подтвердит рост запасов, удерживать позиции до конца дня станет еще сложнее.

С технической точки зрения нельзя исключать новых поползновений нефтяных быков, которые могут вернуть баррель за пределы уровня $121.

Однако по мере возвращения к локальным максимумам повышается вероятность частичной фиксации прибыли во второй половине недели.

В нижней части графика ближайшая поддержка ожидается в районе $120, а за ней следует область $118,50 за баррель», — считает эксперт.

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