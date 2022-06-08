Салехард, 8 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 8 июня за сутки госпитализировали три человека с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

По данным регионального оперативного штаба, всего госпитализировано с коронавирусом 39 ямальцев. Выздоровели за сутки в ЯНАО 10 человек. Заразились коронавирусом девять человек — на одного человека больше, чем днём ранее. Среди вахтовиков выявили двух человек с COVID-19.

С начала пандемии в ЯНАО на 8 июня зарегистрировано 137 123 случая заражения коронавирусом, выздоровели 135 762 человека, 1 042 скончался (ни одного за сутки).