Донецк, 8 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Житель населённого пункта Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики получил ранение при обстреле украинских войск. Об этом 8 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Цуканов М.В Флаг ДНР

В республике рассказали, что в результате обстрела украинских войск в населённом пункте Пантелеймоновка получил ранение мужчина. Происшествие случилось на улице Народной.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 июня украинские боевики обстреляли несколько населённых пунктов ДНР, в том числе Пантелеймоновку.