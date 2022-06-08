Кемерово, 8 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Кемеровской области 9 и 10 июня местами ожидается высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

setarka Заморозки

В то же время завтра, 9 июня, на территории региона при прояснениях сохранятся заморозки 0…-2 °C.

При этом в Кузбассе будет преимущественно без осадков, местами туманы. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Темпатура воздуха днём — +20…+25 °C.