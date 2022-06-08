Кингисепп, Ленинградская область, 8 июня, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Житель Кингисеппского района Ленинградской области Игорь Краснюк награжден медалью Суворова за личное мужество и спасение боевых товарищей в ходе специальной военной операции России на Украине, сообщил 8 июня глава района Юрий Запалатский.

t. me/yuri_zapalatskiy Военнослужащий Игорь Краснюк.

«Благодарен Эмилии и Михаилу за воспитание достойного сына, гражданина России! Мы гордимся нашим земляком! Игорь, ты гордость Кингисеппского района, новых тебе достижений, пусть задуманное исполнится», — поздравил Запалатский военнослужащего и его родителей.

Глава района также отметил, что администрация района находится в тесной связи с семьей военнослужащего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, согласно данным, обнародованным властями Ленобласти, с момента начала спецоперации на Украине погибли 25 военнослужащих, являвшихся жителями региона.