Донецк, 8 июня, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли в Донецкой Народной Республике (ДНР) из артиллерии город Горловка и населенный пункт Озеряновка. Об этом 8 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны ВСУ был зафиксирован в 12:30 (совпадет с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм соответственно.

Также указывается, что в 12:35 украинские нацисты выпустили по Горловке восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные украинские формирования в течение десяти минут обстреляли в ДНР населенные пункты Озеряновка, Михайловка и Пантелеймоновка.