Москва, 8 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Должность протопресвитера (главного священника) военного и морского духовенства, существовавшая в России до 1 918 года, восстановлена. Это решение принял Священный синод Русской православной церкви (РПЦ), следует из опубликованных на сайте Московской патриархии журналах заседания Синода.

Александр Полегенько ИА REGNUM Священники во время службы

Протопресвитером военного и морского духовенства назначен председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами иерей Олег Овчаров.

«Возродить существовавшую до 1 918 года должность протопресвитера военного и морского духовенства», — говорится в публикации.

Такую должность ввели в Российской Империи в 1 890 году. Протопресвитер приравнивался по рангу к архиепископу и генерал-лейтенанту. Он назначал дивизионных и флотских благочинных.

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