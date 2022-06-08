Париж, 8 июня, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Иностранные граждане, покинувшие Украину и нашедшие убежище во Франции, депортируют, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Во Франции иностранных граждан с Украины призвали вернуться домой. В отличие от 85 000 украинских беженцев, которые легально находятся во Франции, иностранные граждане, проживавшие на Украине, не имеют таких перспектив.

Заявление о «временной защите», предлагаемой Европой, предусматривает, что позаботиться можно только о тех, кто не может вернуться в свою страну.

С решением Франции о депортации не согласились ассоциаций и НПО, включая Amnesty International.

Как сообщало ИА REGNUM, Европарламент рекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.