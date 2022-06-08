Ростов-на-Дону, 8 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону задержан стрелок, устроивший стрельбу у здания Пролетарского районного суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области 8 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

«В Ростове-на-Дону сотрудниками полиции задержан злоумышленник, который в здании суда напал на полицейского и ранил судебного пристава», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в результате инцидента пострадали два человека. Раненые доставлены в больницу.