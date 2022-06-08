Казань, 8 июня, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Для соблюдения тишины в дневное время в Татарии планируют ввести определенный промежуток времени. Поправки в республиканский закон разрабатывают в Госсовете РТ.

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С 2020 года по 23 марта 2022 года к административной ответственности в виде штрафа за нарушение тишины было привлечено 2,4 тыс. правонарушителей. Только в Казани в 2021 году зарегистрировали 137 обращений граждан, связанных с вопросами тишины и покоя граждан.

«В Государственный совет РТ, в исполнительные комитеты муниципальных образований регулярно поступают обращения граждан с просьбой установления «тихого часа» с 13 до 15 часов. В 25 субъектах Российской Федерации уже существует такая норма», — отметил председатель комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин.

Он предложил изучить вопрос подготовки соответствующих изменений в закон РТ «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время», устанавливающих «тихий час» с 13:00 до 15:00 часов.

Комитет принял соответствующее заключение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Костромской области за нарушение тишины предусмотрены штрафы: для граждан — от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тыс рублей, для юридических лиц — от 10 до 30 тыс. рублей.

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