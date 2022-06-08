Москва, 8 июня, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Известный актёр Владимир Епифанцев раскрыл подробности личной жизни Павла Прилучного, которому в Сети приписывают роман с Зепюр Брутян. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» 8 июня.

Цитата из к/ф «Рубеж». Реж. Дмитрий Тюрин. 2017. Россия Павел Прилучный

«Может, это блогеры его поженили, не более. А те бумаги о браке — просто рисованные. Павлу пиар не помешает, поэтому он и интригует», — заявил актёр. Епифанцев также отметил, что Прилучному ничто не мешает «иметь личную жизнь и быть счастливым».

Ранее пользователи Сети стали активно обсуждать возможный роман между Павлом Прилучным и Зепюр Брутян. Поводом для подобных слухов стала совместная поездка артистов за границу.