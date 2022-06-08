Нур-Султан, , 13:08 — REGNUM Депутаты мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана 8 июня приняли в первом чтении законопроект о введении уголовного наказания за рекламу финансовых пирамид. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

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Предлагается ввести статью Уголовного кодекса, в которой предусматривается наказание от штрафа до 2 тыс. минимальных размеров оплаты труда до лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.

«Я уверен, что после введения данной статьи знаменитости, блогеры, вайнеры и прочие лидеры общественного мнения будут гораздо более осмотрительны и ответственны при рекламе тех или иных финансовых продуктов», — заявил, комментируя законопроект, депутат от Ассамблеи народа Казахстана Юрий Ли.

Кроме того, законопроект предусматривает ужесточение наказания за создание финансовых пирамид.