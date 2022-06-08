Анкара, 8 июня, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Переговорные команды России и Украины должны возобновить работу, заявил 8 июня глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Он прокомментировал возможность переговоров между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Лавров отметил, что Зеленский хочет «встречи ради встречи», его позиция постоянно меняется.

«Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу — мяч на стороне украинцев уже почти два месяца», — сказал министр.

Глава МИД России Сергей Лавров находится с визитом в Турции.