Бамиан, Афганистан, , 13:07 — REGNUM «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снова обвиняют в раскопках и разграблении древностей в Афганистане, как и в первый период их правления, когда было разграблено буддийское наследие Бамиана и уничтожены статуи Будды.

Ниша от разрушенной статуи Будды в Бамиане 8am. af

По данным Foreign Policy, тогда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только взорвали статуи Будды и разграбили пещерные артефакты, но и «продолжили геноцид хазарейцев, начатый Абдурахман-ханом (эмир Афганистана в 1 880–1 901 гг.)».

Foreign Policy пишет, что мулла Абдулла Сархади был причастен к резне хазарейцев в период с 1 996 по 2 001 год. Сейчас он губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане и наблюдает за разграблением буддийских древностей. В 2 001 году Сархади также участвовал в разрушении статуй Будды в Бамиане.

СМИ сообщают, что, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановили свою власть в Афганистане, они сразу же вернулись к разграблению исторических ценностей. Местные жители говорят, что Сархади привлёк иностранцев, чтобы проводить масштабные раскопки.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводят раскопки вокруг ниши «Большого Будды», в том числе в пещерах, которые никогда раньше не открывались. До сих пор неизвестно, что обнаружили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в результате этих раскопок.

Бамианская долина была объявлена ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия, находящимся под угрозой исчезновения. После захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 15 августа 2 021 года ЮНЕСКО призвала защитить этот район от вандализма и разграбления.

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Согласно археологическим источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают, что обслуживание культурных объектов является потенциальным источником занятости в стране, где экономическая деятельность застопорилась, а около половины населения недоедает.