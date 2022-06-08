Самара, , 13:10 — REGNUM Главу крестьянско-фермерского хозяйства в Самарской области осудили за совершение мошенничества при получении субсидии из муниципального бюджета. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Деньги Захар Степанов © ИА REGNUM

В суде было установлено, что весной 2 020 года администрация муниципального района Похвистневский заключила с обвиняемым соглашение о предоставлении субсидии для возмещения затрат, понесенных при производстве сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства региона.

Согласно условиям данного соглашения, для получения денег фигурант уголовного дела должен был предоставить документы, подтверждающие факт покупки соответствующего оборудования.

«В связи с наличием обстоятельств, препятствующих получению субсидии, а именно приобретением оборудования с применением расчетов в форме натуроплаты, осужденный предоставил в Администрацию муниципального района документы, содержащие заведомо ложные сведения о понесенных затратах, в том числе платежные поручения и товарные накладные», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в итоге обвиняемому было 825 тысяч рублей, которые он потратил на свои нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

В результате суд назначил главе крестьянско-фермерского хозяйства наказание в виде штрафа в доход государства в размере 300 тысяч рублей.